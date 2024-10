Il y a quelques jours, on apprenait que News Corp, la maison mère des grands médias du New York Times et du Wall Street Journal, assignait Perplexity en justice. Elle a depuis explicité les raisons de ce procès, dans un communiqué particulièrement virulent dont The Verge s'est fait l'écho.

« Perplexity commet un abus de propriété intellectuelle qui nuit aux journalistes, aux écrivains, aux éditeurs et à News Corp. Perplexity a délibérément copié des quantités considérables de documents protégés par des droits d'auteur sans compensation, et présente sans vergogne des documents réaffectés comme des substituts directs de la source originale » explique ainsi News Corp.