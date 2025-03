Les robots d'exploration propulsés par l'intelligence artificielle envahissent massivement le web, représentant désormais 28% du trafic traditionnellement dominé par Googlebot. Cette nouvelle génération de crawlers, plus gourmande et moins respectueuse des ressources serveur, met à rude épreuve les infrastructures en ligne et pousse de nombreux éditeurs à prendre des mesures radicales de protection.