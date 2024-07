CloudFlare sait comment empêcher les IA de s'entraîner sur votre site Internet

La popularité de l'IA générative est telle que les entreprises spécialisées dans le secteur utilisent des robots pour faire ce que l'on appelle du « scraping », c'est-à-dire de l'extraction de contenus. Cette méthode, qui permet aux intelligences artificielles d'apprendre plus vite, est intrusive et n'est pas toujours très transparente. Les propriétaires de sites internet recherchent donc des solutions pour éviter de servir les intérêts de ces IA. Société majeure de sécurité et de performance du Web, Cloudflare, sait désormais comment bloquer ces robots.