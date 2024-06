Quand le web scraping devient aussi une arme pour les campagnes de phishing

Le web scraping n'est pas qu'une simple question technique. Cette pratique soulève de nombreux problèmes pour les acteurs du Web, qu'il s'agisse de sites, d'entreprises ou de consommateurs.

Pour les sites web, c'est d'abord un défi technique. Le trafic généré par les bots de scraping peut représenter jusqu'à 42 % du trafic global. Cette surcharge met à rude épreuve les serveurs, dégradant les performances et augmentant les coûts d'infrastructure. Sans parler de la pollution des statistiques de fréquentation, qui fausse l'analyse du comportement des vrais visiteurs.

Les entreprises, elles, voient leur propriété intellectuelle menacée. Le contenu unique qu'elles produisent (descriptions de produits, avis clients, etc.) peut être copié en un clin d'œil par des concurrents peu scrupuleux. C'est tout leur avantage compétitif qui part en fumée. Dans le e-commerce, le scraping des prix permet aux rivaux d'ajuster leurs tarifs en temps réel, sapant les stratégies commerciales.

Mais le problème ne s'arrête pas là. Le scraping ouvre la porte à des pratiques encore plus dangereuses. Des cybercriminels l'utilisent pour créer de faux sites, copies conformes des originaux. Baptisée spoofing, cette technique n'a qu'un seul objectif : monter des arnaques au phishing ultra-crédibles. En récupérant images, descriptions et prix, ils montent des boutiques en ligne factices pour piéger les consommateurs et voler leurs données bancaires. Ces usurpations d'identité nuisent gravement à l'image de marque des entreprises victimes. Elles se retrouvent associées malgré elles à des escroqueries, perdant la confiance durement gagnée de leurs clients.

Les consommateurs sont les derniers maillons de cette chaîne, et pas les moins exposés. Confrontés à des sites frauduleux toujours plus réalistes, ils risquent de tomber dans le panneau et de se faire dérober des informations sensibles. Le phishing nouvelle génération, alimenté par le scraping, devient un véritable casse-tête.

Mais la riposte s'organise. Des solutions de gestion des bots fondées sur l'intelligence artificielle font leur apparition. Elles analysent le comportement des visiteurs pour détecter les robots malveillants. Mais la partie est loin d'être gagnée : en l'absence de législation claire sur le sujet, le web scraping continue de prospérer dans une zone grise juridique.