Le PDG de Perplexity AI, Aravind Srinivas, a récemment alerté les jeunes entrepreneurs lors du sommet AI Startup School organisé par Y Combinator. Il s'est notamment exprimé sur la manière dont les géants de la tech tels que Google et Meta s'évertuent à copier sans cesse les travaux des autres. Selon lui, les grandes entreprises vont “copier tout ce qui fonctionne”, exploitant leurs moyens colossaux pour intégrer rapidement les innovations des start-ups à leur propre écosystème. Srinivas explique que ces multinationales doivent justifier d’énormes dépenses de capital, ce qui les pousse à s’inspirer sans complexe des avancées réalisées par des acteurs émergents.

C'est ainsi qu'en réponse à Perplexity, Google a intégré des résumés IA au sein de son moteur de recherche et, comme la jeune pousse, en mettant en évidence les sources. L'homme explique qu'il faut apprendre à vivre avec la peur d’être copié, mais surtout développer sans cesse des solutions originales et inimitables pour rester en tête de la course.