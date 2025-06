Qualifiant Comet de «système d’exploitation cognitif », Aravind Srinivas a insisté sur l'importance de penser hors de la boîte : « auparavant, nous naviguions sur Internet », a-t-il notamment déclaré « mais aujourd'hui, nous vivons de plus en plus sur Internet. Une grande partie de notre vie y réside. Et si vous souhaitez créer une IA proactive et personnalisée, elle doit cohabiter avec vous, et c'est pourquoi nous devons repenser entièrement le navigateur. »