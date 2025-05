Ces derniers mois, plusieurs géants de l'intelligence artificielle ont entamé des levées de fonds gigantesques, afin de soutenir leur croissance. On avait ainsi entendu parler d'une opération de 30 milliards de dollars destinée à OpenAI, et, un peu plus tard, de celle qui devrait permettre à la société d'Elon Musk, xAI, de récolter quelque 20 milliards de dollars. Et aujourd'hui, c'est au tour du Petit Poucet du secteur Perplexity de s'y mettre.