Les négociations entre Samsung et Perplexity n'en seraient qu'à leurs débuts, mais les enjeux sont considérables. Plusieurs options seraient envisagées : proposer Perplexity comme assistant AI par défaut aux côtés ou à la place de Google Assistant/Gemini, préinstaller l'application Perplexity sur les téléphones, ou encore la promouvoir activement via le Galaxy Store. Pour Perplexity, fondée en 2022 et reconnue pour la pertinence et la fraîcheur de ses réponses sourcées, un tel accord offrirait une visibilité sans précédent.