La connexion entre l'intelligence artificielle et les smartphones devient de plus en plus forte au fil des mois. Après les applications dédiées développées pour ChatGPT, Gemini ou bien Grok, on a Apple qui intègre de manière native des outils IA avec Apple Intelligence. Et dans ce domaine, Perplexity va lui aussi devenir un acteur notable, comme on l'apprend avec cette annonce qui a été faite à Barcelone.