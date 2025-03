Après iOS, Perplexity continue de s'attaquer à Siri, cette fois sur macOS

Le chat vocal a fait son apparition sur iOS la semaine dernière. Sur macOS, l'application reprend les mêmes synthèses vocales avec six voix différentes.

Une ébauche de synthèse vocale est déjà disponible sur Android. Cette dernière semble reprendre les interfaces Speech recognition mises à disposition par Google. On imagine que que Perplexity devrait prochainement intégrer les siennes pour retrouver une parité.

Sur iOS, l'utilisateur peut initier d'emblée une conversation avec Perplexity au moyen d'un widget sur l'écran d'accueil. Sur macOS, lorsque l'application est ouverte en tâche de fond, il suffira d'activer un raccourci clavier [Shift+CMD+,] personnalisable.

Et quid de Windows ? Étant donné l'ampleur du partenariat entre Microsoft et OpenAI, on imagine que Perplexity souhaite soit passer son tour pour s'attaquer à des cibles plus atteignables, soit faire ses armes sur d'autres plateformes pour frapper fort quand le moment sera venu.