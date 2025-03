frigolu

Perplexity, pour lequel Bouygues m’a offert un an d’abonnement (offre évidemment commerciale), est ce que j’ai testé de mieux en terme de recherche sérieuse et sourcée. J’utilise l’application sous MacOS.

L’important dans une recherche, c’est la quantité et la qualité des sources. Plus il y a de sources, mieux c’est. Ici, chaque phrase pondue est sourcée au moins une fois (souvent plusieurs). Avec la recherche approfondie (dans la liste des LLMs), on a accès également aux études scientifiques, à des documents très techniques. Perplexity est capable de pondre un tutoriel très technique et (trop) détaillé selon des besoins précis, tout comme il peut synthétiser un ouvrage ou converser de façon cohérente sur des sujets métaphysiques. C’est un outil puissant.

Pour la validation de ses propres propos, l’analyse et la compréhension sont remarquables (et l’analyse est sourcée également).

Pour l’utilisation par la voix, mes essais se sont avérés peu concluants. Tout n’est pas bien compris, même lorsqu’on prononce et articule exagérément bien.

Le fait que les générations soient très sourcées est pour moi le ba-ba de tout début de recherche. On a matière à consulter les multiples sources proposées pour commencer son travail de recherche. Ce n’est pas parfait pour autant, comme tous ces outils, et les externalités sont désastreuses, donc c’est à utiliser avec parcimonie, en cas de véritable besoin.

Comme tous ces outils, il est important de formuler ses requêtes de la manière la plus claire et précise possibles, cela influe évidemment sur la qualité et la pertinence de la réponse.