En interne, Apple étudie activement la possibilité de racheter la start-up Perplexity AI, selon des sources proches du dossier. Adrian Perica, responsable des fusions et acquisitions du groupe, a discuté de cette éventualité avec Eddy Cue, patron des services, et plusieurs hauts responsables de l’IA. À l'heure actuelle, les échanges demeurent encore au stade préliminaire et pourraient ne pas aboutir à une offre concrète. Le projet, s’il se concrétise, viserait à doter Apple d’un moteur de recherche fondé sur l’IA. Pour rappel, l'accord entre avec Google, qui génère environ 20 milliards de dollars par an, est actuellement menacé par les autorités antitrust américaines.

Perplexity a récemment bouclé une levée de fonds, valorisant la société à 14 milliards de dollars. Une transaction à ce niveau dépasserait largement le rachat de Beats en 2014 pour 3 milliards de dollars, jusqu'alors la plus importante acquisition d'Apple. Cette somme éclipserait également les récentes opérations menées par le géant de Cupertino, notamment l'acquisition de la division modem d'Intel et la prise de participation dans DiDi, la société chinoise de VTC. Pour mémoire, Meta avait aussi tenté, sans succès, d’acquérir Perplexity avant de se tourner vers Scale AI pour 14,3 milliards de dollars.