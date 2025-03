itisme

ah l’ia

ils sont tous en train de s’empêtrer avec ça, moi qui y crois pas du tout je ricane chaque jour.

les gros GAFAN ont dépensé des centaines de milliards de dollars oui des centaines de milliards, aujourd"hui tous les jours on s’merveille de pouvoir parler avec plus ou moins réussite avec un tchatbot, de pouvoir effacer une poubelle sur une photo, super c’est l’effet nouveauté mais surtout c’est plus ou moins GRATUIT,

je pose la question à part des pros qui vont payer (domaine médical, programmation , compta…) est ce le grand publique une fois l’effet wahoou passé va payer pour utiliser ces services ? oh que non j’en mets ma main à couper, est ce que y intégrer de la pub va permettre d’amortir les centaines de milliars ? oh que non j’en mets mes deux mains à couper.

Mais surtout au dela de l’argent déjà investit comment rentabiliser la consommation electrique ahurissante de ces data center (on parle de l’équivalent de la conso entière de petites villes) hein ?

Ajoutons que justement sur la conso, et ou le trop de pouvoir de ses GAFAN tot ou tard les gouvernements vont se pencher sur le sujet, et qu’en parallème comme toujours la Chine va produire mieux pour moins cher.

Echec annoncé, Apple le 1er à être déjà empetré dans cette course effrainée , déraisonnée et riducule, mais les autres suivrons c’est une question de temps