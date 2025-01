Perplexity signe avec TripAdvisor pour des résultats plus précis

L'année dernière, le moteur de recherche avait signé un accord avec Yelp. L'objectif était proposé des résultats plus pertinents pour les internautes souhaitant trouver les cafés et restaurants aux alentours. En plus d'une carte et des photos, Perplexity peut même citer les commentaires des clients s'étant rendus sur les lieux.

La société, créée en 2022 par quatre ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle et le machine learning, souhaite continuer dans cette direction et vient de se rapprocher de TripAdvisor. Le but est donc de répliquer cette intégration sur le marché hôtelier.

Dans le cadre de cet accord, les données de TripAdvisor seront donc disponibles directement sur Perplexity. Interrogés par The Verge, l'un des co-fondateur, Johnny Ho, affirme : "Du côté de Tripadvisor, ils fournissent une source d'information fiable et à jour que nous synchronisons régulièrement (...). Nous indexons et récupérons à la volée les résultats appropriés en fonction de l'intention de l'utilisateur dans sa requête".

Rappelons qu'en parallèle, Perplexity permet de créer des espaces de recherche au sein desquels il est possible de choisir l'agencement des résultats pour un type requête donnée. Couplé aux données de Yelp et TripAdvisor, le service peut ainsi se transformer alors en agent de voyages numérique.