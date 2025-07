En souscrivant à cette solution, vous profitez d’un hébergement web tout‑en‑un, doté de performances techniques particulièrement convaincantes.

Commençons par la puissance mise à votre disposition : 12 vCPU, 48 Go de RAM et un stockage NVMe ultra‑rapide (jusqu’à 42 Mo/s). Concrètement, cela signifie un site réactif et véloce, même en cas de fréquentation très importante. Cette infrastructure est capable d’absorber jusqu’à 8 millions de visites par mois sans faiblir. Autrement dit, c’est l’option idéale pour les freelances, TPE et PME, mais aussi pour les agences web et les particuliers qui souhaitent donner une tout autre dimension à leur projet.