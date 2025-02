Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Le rachat a été l'occasion de mettre en place une équipe de support plus étendu avec désormais trois niveaux d'expertise accessibles 24/7.

L'hébergeur web rappelle avoir mis à jour l'intégralité de ses serveurs l'année dernière et généralisé sa technologie Powerboost. Il s'agit d'un serveur web développé en interne et basé sur Nginx et OpenResty pour optimiser les performances. Concrètement, il en résulterait un chargement plus rapide des pages, une meilleure gestion du cache et la possibilité d'avoir un plus grand nombre de visiteurs simultanés sur son site web.

Dans son email, publié sur lafibre.info, l'hébergeur ajoute avoir optimisé la bande passante avec des taux de chargement et de téléchargement jusqu'à trois fois plus rapide. "C'est une ressource très importante lorsque vous réalisez des mises à jour, sauvegardes, modifications sur un site CMS (comme WordPress) par exemple", précise l'entreprise.

En plus des performances, o2Switch rappelle le développement du pare-feu TigerProtect installé sur ses solutions ainsi que la fonctionnalité Lunes. Celle-ci permet de créer de nouveaux comptes d'administration cPanel afin de compartimenter et d'isoler différents sites Web au sein d'un même hébergement mutualisé. Avec les Lunes, l'utilisateur est donc en mesure de partager les ressources (CPU, mémoire, stockage) du compte principal. o2Switch ajoute que "l'Offre Cloud. (équivalent à l'actuelle Offre Unique) propose maintenant 8 Lunes au lieu de 4".

Imunify360 est une suite de sécurité pour les serveurs web Linux. Cette dernière est désormais activée sur l'ensemble des formules. Dans la formule Grow, nous y retrouvons l'antivirus tandis que sur les deux autres formules, l'hébergeur a débloqué davantage d'outils de protection, notamment pour passer en revue les scripts PHP. Enfin, les sauvegardes quotidiennes sont stockées 30 jours pour l'offre Grow, 45 jours pour la formule Cloud et 90 jours pour le plan Pro.

L'offre unique historique à 7€ proposait des CPU 12 threads et donc capables de traiter 12 séquences d'instructions simultanément, le tout avec 48 Go de RAM. Aujourd'hui pour le même prix, avec le plan Grow, nous retrouvons des CPU 8 threads avec 16 Go de mémoire vive. Et, malgré les évolutions détaillées par o2Switch, c'est probablement le cœur du problème pour les utilisateurs historiques. Pour obtenir la même puissance, il faut donc s'orienter vers la solution Cloud facturée désormais à 16€/mois, et o2switch annonce que les utilisateurs seront automatiquement migrés vers cette dernière sans action de leur part.

Il est toutefois possible de rétrograder sa souscription et, à l'instar d'autres hébergeurs, de profiter d'une réduction avec un engagement de plusieurs années.

Au regard des offres concurrentes chez LWS, Hostinger ou OVH, o2Switch n'a pas à rougir avec ces formules. Cependant, il est clair que la communication est pour le moins ratée. L'entreprise aurait sans doute mieux fait d'analyser plus finement les ressources matérielles utilisées par chacun de ses clients pour leur proposer de basculer au choix vers l'offre Grow ou Cloud.