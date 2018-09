Amazon envoie des faux colis pour repérer les livreurs voleurs

Des colis fantômes servent d'appât

Amazon ne « flique » pas ses livreurs, il les « teste au hasard »

En 2017, Amazon a livré plus de 5 milliards de colis rien qu'aux clients Prime. La firme ne publie pas le pourcentage de vols à ce jour. Toutefois, décidée à agir, elle s'attaque prioritairement aux livreurs voleurs.Amazon insère donc de faux colis dans les tournées, vides ou remplis d'éléments sans aucune valeur. Ces paquets reçoivent volontairement une étiquette erronée et devraient donc, en toute logique, retourner à l'expéditeur.Les livreurs indélicats seraient tentés de conserver ces colis, puisque leur étiquette ne correspond à rien.Le test est donc très simple : est-ce que le livreur rapporte ces colis « piégés », ou les garde-t-il pour lui ?D'après une source anonyme s'étant confiée à, la mise en place de cette tactique a été demandée directement par le siège à Seattle. Le but est de tester l'intégrité des livreurs, l'un des rouages essentiels du business Amazon.Amazon indique avoir mis en place cette procédure dans un but d'audit tout ce qu'il y a de plus normal. Ces « tests » feraient partie de la stratégie d'amélioration continue de la qualité de service.Le géant américain du e-commerce tente par ailleurs de rassurer l'opinion en indiquant qu'aucun livreur n'est jamais visé en particulier : les faux colis sont toujours envoyés « de façon totalement aléatoire ».