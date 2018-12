La police de New-York utilisera des drones pour lutter contre le crime

Les drones ne seront pas armés et se contenteront d'observer, ainsi que d'enquêter

Des inquiétudes en rapport avec la vie privée des citoyens de la ville

Source : Digitaltrends

Len'est pas la première unité à utiliser ces engins volants aux États-Unis. En effet, plus de 900 équipes de secours (policiers, pompiers ou services des urgences) à travers tout le pays ont déjà opté pour l'utilisation de drones dans leurs tâches quotidiennes. À, les forces de l'ordre auront à disposition onze DJI Mavic Pro, deux DJI Matrice 210 RTK et un DJI Inspire 1.Ces appareils volants ne seront bien évidemment pas utilisés pour faire tout et n'importe quoi. Ils pourront aider la police sur plusieurs types d'opérations, comme dans, des enquêtes sur une scène de crime difficile d'accès, des prises d'otages et dans le cas d'un incident matériel. Ils ne seront pas déployés pour les patrouilles de routine, l'immobilisation d'une voiture ou d'un suspect, ainsi que dans la réglementation de la circulation. La police a également déclaré queD'après le commissaire de police du NYPD James P. O'Neill, seuls les officiers qui auront été formés pourront utiliser les drones. Il a également précisé : «».Bien évidemment, des voix commencent déjà à critiquer l'avènement des drones au sein de la police new-yorkaise. L'Union des libertés civiles de la ville a évoqué ses craintes par rapport à «».Petite piqûre de rappel, le NYPD avait déjà testéen 2011, mais cette tentative s'était soldée par un échec.