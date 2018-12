L’armée américaine veut recharger ses drones en plein vol grâce au laser

Gadget-o-laser

La grande majorité desde loisir sont incapables de voler pendant plus de 30 minutes d'affilée. Une tare qui peut s'avérer fâcheuse, notamment dans le cas de drones utilisés par l'armée pour des missions d'espionnage.Alors pour répondre à des besoins d'autonomie grandissants, des chercheurs américains réfléchissent à une méthode dede ces appareils.Sur le papier, la technologie pour le moment privilégiée par les chercheurs permettrait à des drones de bénéficier d'une recharge en plein air. Pour ce faire, des rayons laser seraient projetés sur des cellules photovoltaïques placées sur les drones cobayes.Une idée ingénieuse, qui se heurte néanmoins à des contraintes physiques : toute énergie lumineuse qui n'est pas convertie en électricité émet de la chaleur. Chaleur qui, à ce niveau, pourrait bien carboniser le drone en plein vol.Et c'est sans compter sur une autre problématique : la trajectoire du rayon laser. Dans les faits, n'importe quel objet, personne ou animal est susceptible de couper la trajectoire du laser, interrompant ainsi la charge.Un casse-tête que l'armée américaine. Les chercheurs travaillent d'ores et déjà sur un prototype de drone terrestre similaire pour tester la technologie, et espèrent mettre sur pied (sur hélices ?) un équivalent aérien d'ici 2020.