DJI lève le voile sur ses deux nouveaux drones Mavic 2 Pro et Zoom

Un châssis toujours plus sophistiqué

Deux caméras et deux prix distincts

Le constructeur chinoisrenouvelle son mythique Mavic Pro , un drone souvent reconnu comme l'un des meilleurs du marché. La relève risque de faire trembler le peu de concurrents qu'il lui reste...Lereprend nombre des bonnes idées de son aînés, à commencer par des bras repliables facilitant le transport. Si les dimensions ne varient pas beaucoup, tout comme le design global, c'est dans les entrailles du multirotor que de gros progrès ont été faits.Afin d'assurer toujours plus de sécurité, la carlingue abrite maintenant des capteurs d'obstacles sur toutes ses faces, 8 au total. Quelle que soit la situation, le drone devrait donc être capable d'éviter toute collision. Cela ne sera pas de trop sachant que le petit appareil sans pilote est capable de filer jusqu'à 72 km/h en mode sport. Pour atteindre un tel résultat, DJI a retravaillé l'aérodynamique et la forme des hélices, réduisant ainsi la traînée de 19%.Mais avoir un drone performant ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas possible d'en profiter quelques minutes. Encore une fois, DJI frappe fort et annonce une autonomie de vol allant jusqu'à 31 minutes grâce à la batterie de 3850 mAh. Quant à la portée de la radiocommande, elle passe à 8 km maximum, soit bien au-delà des limites légales du vol à vue en France. Mais au moins, vous ne risquez pas de fly-away au-delà de 100 m, ce qui est toujours rassurant.La grosse originalité cette année réside dans le choix des caméras. Si le châssis est identique, le Mavic 2 est décliné en deux versions :. La première à 1449€ est dotée d'une caméra Hasselblad - montée sur sa nacelle stabilisée 3 axes - à capteur CMOS de 1?. Son originalité : une focale variable de f/2.8 à f/11.Le grand capteur est capable de réaliser des photos de 20 MP et filmer des vidéos UHD avec un débit de 100 Mb/s en H.265. Cette caméra très performante gère les vidéos HDR 10 bits. Bien entendu, de nombreux modes de pilotage automatisés permettront de profiter au maximum des capacités vidéo du Mavic 2 : cercle, waypoint, boomerang... Le choix est vaste.La version, commercialisée à 1249€, privilégie comme son nom l'indique les vues zoomées. Le capteur de 1/ 2.3? propose un zoom optique x2 (24-48 mm). Il prend des photos de 12 MP, mais il peut aussi assembler les images via le zoom pour créer des œuvres de 48 MP. Pour la vidéo, elle est similaire à celle de la version Pro.Les deux drones sont d'ores et déjà disponibles à la vente. DJI propose aussi un packqui rajoute des batteries, une sacoche de transport, d'hélices de secours, d'un chargeur mobile et d'autres accessoires pour un supplément de 319€.