Phasa-35, le drone à énergie solaire, s’envolera pour une durée d’un an

Quelles seront les missions de Phasa-35 ?

Amener Internet dans les endroits les plus reculés

Phasa-35, issue de la collaboration entre Prismatic et BAE Systems, a une envergure de 35 mètres de large et peut arpenter le ciel a de très hautes altitudes, il peut embarquer à son bord une charge utile de 15 kg. Bien que le prototype exposé à Farnborough soit un modèleréduit, l'avion solaire serait bel et bien prêt pour commencer une série de vols d'essai dès 2019.Les applications possibles grâce à Phasa-35 sont multiples et variées. Martin Topping, chargé du développement international de BAE Systems, explique que l'imagination est la seule barrière concernant les possibles applications du drone solaire. Selon lui, les possibilités sont infinies, mais il cite plusieurs activités probables telles que le déploiement de réseaux 5G et 6G, la surveillance des frontières, mais aussi des exploitations agricoles et des parcs naturels. Il rejette toutefois les invectives de certains détracteurs qui pensent que cet avion d'un genre nouveau pourrait être utilisé à des fins d'espionnage.C'est un des projets les plus en vue qui pourrait être confiés à Phasa-35, étendre l'accès à internet dans des zones jusqu'à là non desservies, comme c'est le cas dans de nombreux territoires africains ou asiatiques. Toutefois, Phasa-35 n'est pas le seul projet portant cette ambition, l'avion solaire Zephyr développé par QinetiQ et racheté par Airbus détient déjà le record du monde d'altitude pour un drone électrique en atteignant 21 562 m, cependant, il ne peut embarquer qu'une charge utile de 5 kg, trois fois moins que Phasa-35.Alphabet, la société mère de Google, est également positionné sur ce marché avec le Project Loon, des ballons d'héliums pouvant atteindre de hautes altitudes sur une durée d'environ 100 jours. Des essais devraient prochainement être réalisés au Kenya.Phasa-35 est actuellement fabriqué au Royaume-Uni et différentes façons de le commercialiser vont être abordées, les clients pourront même le faire fabriquer dans leur propre pays, si tel est leur souhait. Le drone solaire britannique devrait aussi se voir améliorer dans les prochaines années, BAE Systems et Prismatic travaillent encore sur le projet pour étendre la capacité de charge utile, mais aussi pour améliorer les performances de l'avion qui, pour le moment, fonctionne beaucoup mieux en été et particulièrement dans la zone équatoriale que dans les autres régions du monde à d'autres époques, ce qui est somme toute logique pour un appareil alimenté uniquement par l'énergie solaire.