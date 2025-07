En France, World of Warcraft reste un pilier du MMORPG avec une communauté fidèle, même si le jeu affiche ses vingt années. L'extension The War Within, sortie le 26 août 2024, a été bien accueillie, introduisant de nouveaux territoires (Khaz Algar), la montée au niveau 80, les Terrestres comme race jouable et l’évolution du système de talents via les talents héroiques. Après un patch final nommé Ghosts of K’aresh, qui sera déployé le 6 août 2025, l’extension entre dans sa phase de transition, promettant un épilogue marquant avant l’arrivée de la suivante. Ce patch introduira de nouveaux donjons et un raid final sur K’aresh.