La star de cette mise à jour reste Red Dead Redemption 2, l'épopée western de Rockstar Games. Les utilisateurs Mac peuvent enfin chevaucher à travers les plaines et montagnes de ce monde ouvert magistral sans quitter leur environnement favori. The Last of Us Part 1 fait également son entrée dans l'écosystème Mac, aux côtés de Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Nioh 2 et bien d'autres. Au total, près d'une vingtaine de nouveaux titres majeurs rejoignent la compatibilité CrossOver, diversifiant considérablement l'offre ludique sur macOS.