Des chercheurs du MIT ont réussi à transformer les ondes Wi-Fi en électricité

Un procédé connu, mais amélioré pour générer une quantité d'énergie plus importante

Un système qui pourrait à terme développer les usages des objets connectés

Source : MIT News

C'est un circuit totalement nouveau qu'ont mis au point les chercheurs du. Ils ont créé une antenne flexible associée à un semi-conducteur permettant de transformer les ondes à hautes fréquences, notamment les ondes, en courant électrique.Le procédé n'est pas nouveau, mais il concerne uniquement les puces RFID ou les cartes sans contact qui disposent d'une antenne enroulée capable de capter l'onde et de la transformer, ce qui permet un échange d'informations.Pour réussir cette prouesse, les scientifiques ont imaginé et réalisé un composant à partir d'une couche de disulfure de molybdène d'une épaisseur de seulement trois atomes. Cette extrême finesse permet ainsi de gérer les signaux de haute, jusqu'à 10 GHz. Ce nouveau semi-conducteur peut également, indispensable pour alimenter un appareil électronique.Cette découverte est unpour l'industrie. Comme l'expliquent les chercheurs, les circuits actuels capables de traiter ces ondes sont rigides et difficiles à mettre en place. Cette flexibilité permet d'imaginer de nombreux cas d'usage. «», explique Tomas Palacios, professeur au MIT en charge du projet. Cettepourrait très bien alimenter une multitude d'objets connectés installés dans la pièce d'une maison sans que chacun d'entre eux n'ait besoin d'une batterie pour fonctionner.Pour l'heure, l'efficacité du dispositif est de 40 %, moindre que celle produite par des circuits rigides, mais suffisante pour alimenter des objets du quotidien comme une ampoule connectée ou un petit processeur. Il pourrait, en raison de sa flexibilité, être également installé sur des vêtements ou des objets à porter sur soi.