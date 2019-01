Le graphène, matériau miracle ? Pas sûr : ses propriétés sont altérées par l’humidité

L'eau s'immisce entre les couches du graphène

Des propriétés qui dépendent du taux d'humidité

Comme nous l'avions écrit il y a quelques mois , lepourrait révolutionner plusieurs industries. Solide, léger, déformable, excellent conducteur thermique, le matériau présenterait également l'avantage d'être imperméable. Mais sa toute-puissance pourrait être remise en cause.En effet, des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres ont étudié le comportement du graphène bicouche (composé de deux couches d'atomes de carbone) en environnement humide. Ils ont alors découvert que l'eau commençait à s'infiltrer dès 22 % d'humidité, et qu'à partir de 50 %, elle allait jusqu'à séparer les deux couches du matériau.Le problème est que les propriétés si remarquables du graphène dépendent directement de la façon dont les couches interagissent les unes avec les autres. Avec la présence d'eau entre celles-ci, les caractéristiques peuvent donc se trouver altérées.Cela signifie que le graphène ne pourrait pas être utilisé de la même façon dans un environnement sec et dans des conditions plus humides. D'autant que, d'après les auteurs de l'étude, il est très courant, dans certaines régions du monde, d'avoir un taux d'humidité excédant largement les 50 %. De même, ces résultats impliquent que le graphène fonctionnerait différemment en fonction de la période de l'année, avec la variation des conditions climatiques.Pour les chercheurs, l'humidité pourrait également jouer un rôle sur d'autres matériaux reposant sur un empilement de couches, tels que le nitrure de bore ou le disulfure de molybdène. Par conséquent, ils invitent l'ensemble des scientifiques travaillant sur de tels éléments à noter les conditions d'humidité dans lesquelles se déroulent leurs expériences.