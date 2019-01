L'électricité statique pour charger nos appareils électroniques ? Et pourquoi pas !

L'électricité statique, un phénomène méconnu

Tirer parti des petites interactions du quotidien

Source : Science Daily

L'est un phénomène observé par tous mais mal appréhendée par les chercheurs. Il est connu depuis l'Antiquité sous le nom d'effetet n'avait jusqu'à présent jamais été scientifiquement exploité.James Chen, professeur à l'école d'ingénierie et de sciences appliquées de l'Université de Buffalo, et son équipe ont peut-être trouvé le moyen d'utiliser cette énergie dans les produits électroniques de demain. Le chercheur a publié une étude qui suggère que ce phénomène est causé par de minuscules changements structurels à la surface des matériaux quand ils entrent en contact.C'est grâce à laque les équipes de recherche ont pu mettre au point un nanogénérateur triboélectrique, capable de récupérer et d'utiliser l'électricité statique pour les batteries des appareils mobiles.», indique James Chen. «».La National Science Foundation à octroyé une subvention de 400 000$ afin d'aider les équipes de recherche à poursuivre leurs travaux et à terme, faire de l'électricité statique une énergie renouvelable permettant de transformer durablement l'autonomie de nos appareils mobiles.