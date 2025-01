Positionné entre l’Orbi 770 (699 €) et l’Orbi 970 (1 699 €), le nouveau Orbi 870 s’adresse aux personnes qui désirent un système performant pour soutenir leur installation connectée à domicile. Pour se faire, il prend en charge les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, et intègre la technologie MLO (Multi-Link Operation). Cette dernière combine les bandes 5 et 6 GHz pour n’en former qu’une seule, et ainsi obtenir une meilleure fiabilité.

La présence du Wi-Fi 7 et le support des canaux 320 MHz promet en tout cas une grande efficacité, doublant la capacité du Wi-Fi 6E en 160 MHz. Autrement dit, l’Orbi 870 ouvre une véritable autoroute pour vos données, sans embouteillage ni ralentissement, même lorsque le trafic est important. Ajoutez à cela une connectique filaire généreuse composée de quatre ports Ethernet 2,5 Gb sur le routeur et les satellites, et d’un port Internet avec la box en 10 Gb et vous avez un kit pour le moins complet, capable de gérer jusqu’à 150 appareils en Wi-Fi.

Les performances de ce système Wi-Fi Mesh sont prometteuses, mais il est important de rappeler qu’il est nécessaire de disposer d’appareils compatibles Wi-Fi 7 pour exploiter pleinement ses capacités. À défaut, vos équipements actuels limiteront ses performances.