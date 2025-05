Dans les hôtels, les aéroports, les cafés, les gares, les pages d’authentification qui surgissent lors de la connexion à un Wi-Fi public se multiplient. Leur rôle est d’imposer une étape de validation avant d’accorder l’accès à Internet. Les portails captifs sécurisent l’accès et permettent aux administrateurs de contrôler l’usage de leur réseau. Ils interceptent la première requête web de l’utilisateur pour la rediriger vers une page d’authentification.

L'utilisateur doit saisir des identifiants, accepter des conditions d'utilisation et parfois même partager son adresse postale et/ou son numéro de téléphone. Si Apple facilite depuis longtemps de partage et la synchronisation les données relatives aux SSID et mots de passe Wi-Fi entre ses différents appareils, la technologie d'aujourd'hui ne fonctionne pas sur réseaux ayant mis en place ces pages de connexion. Chaque appareil doit alors répéter la procédure, ce qui devient vite fastidieux pour qui jongle entre iPhone, iPad et MacBook.