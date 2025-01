Le Deco BE68 s’appuie donc sur la technologie Wi-Fi 7 Mesh et promet des débits assez impressionnants, allant jusqu’à 14 Gbit/s. Il peut gérer jusqu’à 200 appareils connectés, tout en couvrant une superficie maximum de 750 m2. Des ports 10G, 2.5G et 1G, sont présents pour les connexions câblées.

À l’extérieur, le routeur Deco BE25 reçoit également le Wi-Fi 7 Mesh et ajoute une certification IP65 indispensable contre l’eau et la poussière. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de créer un réseau maillé qui s’étend non seulement dans toute la maison, mais aussi dans le jardin.

Enfin, pour compléter sa gamme, TP-Link présente le TL-WR3002X, un routeur de voyage Wi-Fi 7. Ce modèle s’adresse aux nomades et travailleurs en déplacement, pour se connecter dans les hôtels ou encore en camping-car.