Le TP-Link Deco BE85 rejoint notre comparatif des meilleurs routeurs Wi-FI !

La principale raison qui justifie l'entrée du TP-Link Deco BE85 dans notre comparatif des meilleurs routeurs Wi-Fi est son réseau mesh sans défaut. Vous bénéficiez d'une couverture Wi-Fi homogène et sans fil dans toute la maison. Cela signifie que vous n'avez plus à vous soucier des zones de couverture inégale ou des points morts. Le Deco BE85 est également capable de s'adapter automatiquement à votre environnement et de choisir le meilleur chemin pour acheminer le signal Wi-Fi vers vos appareils.

Le réseau maillé Deco BE85 est plus performant et fiable qu'un routeur Wi-Fi traditionnel. Les performances de ce modèle, d'ailleurs, sont un autre de ces points forts. Il est doté de la technologie Wi-Fi 7, qui offre des débits théoriques allant jusqu'à 19 Gbps. Cela signifie que vous pouvez diffuser des vidéos 4K/8K, jouer à des jeux en ligne et télécharger des fichiers volumineux sans aucune interruption.



Le Deco BE85 embarquent aussi des ports SFP+, 10 GbE et 2,5 GbE pour des connexions filaires ultra-rapides. Vous pouvez utiliser ces ports pour connecter des appareils tels que des ordinateurs de bureau, des serveurs et des consoles de jeux pour obtenir les meilleures performances possibles.