Oubliez les problèmes de WiFi avec le Répéteur WiFi+ ac de devolo

Le devolo Répéteur WiFi+ ac a recours à la technologie dual-band pour émettre sur les deux bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz à la fois. La première est idéale pour les appareils nécessitant peu de débits, comme la domotique, ou les appareils qui sont éloignés du répéteur, alors que le 5 GHz est une bande moins encombrée et qui offre de meilleurs débits avec des performances impressionnantes dans les conditions idéales, d'où l'intérêt d'améliorer son réseau domestique avec un répéteur.

Le modèle de devolo gère en plus les deux bandes de fréquence de manière intelligente et flexible. Il analyse de lui-même en temps réel quelle bande de fréquence est la plus adéquate pour l'appareil pour s'adapter en fonction des besoins et délivrer la meilleure expérience. L'attribution de la bande de fréquence la plus adaptée est automatique, octroyant un gain de temps et de confort à l'utilisateur.

La fonction Airtime Fairness vient elle aussi améliorer la distribution du signal entre les différents appareils en privilégiant ceux qui ont des besoins plus importants et sont capables de supporter des débits plus élevés. Cela permet de limiter l'impact des petits appareils sur la qualité du réseau et donner plus de vitesse pour les devices qui en ont vraiment besoin, comme un ordinateur par exemple.

Le Répéteur WiFi+ ac de devolo prend aussi en charge le beamforming, une fonction que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de filtrage spatial. Grâce à ses antennes, le produit parvient à calculer avec précision la position de vos appareils et peut ainsi diriger le signal WiFi en direction de ceux-ci dans le but d'optimiser la puissance de transmission et les performances.

On retrouve bien évidemment la technologie Multiple-Input Multiple-Output à utilisateurs multiples (MU-MIMO) pour une meilleure gestion de l'alimentation de nombreux appareils en signal WiFi. Le MU-MIMO permet de prendre en charge des flux de données simultanés et la communication avec tous les appareils connectés du domicile (smartphones, ordinateurs, Smart TV, box TV, domotique…) en même temps. Il contribue à constituer un réseau stable pour tous et de proposer un débit de transmission de données optimal même quand il est mis à forte contribution.