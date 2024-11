Cependant, selon un décryptage des experts de everythingRF la véritable innovation réside dans l'amélioration de la coordination entre les points d'accès et les appareils connectés. Des technologies telles que la Réutilisation Spatiale Coordonnée (Co-SR) et la Formation de Faisceau Coordonnée (Co-BF) sont introduites pour optimiser l'utilisation du spectre et réduire les interférences, améliorant ainsi la qualité globale des connexions.