Compatibilité, performances... La Wi-Fi Alliance commence à certifier les premiers appareils Wi-Fi 7

Pour The Verge, le P.-D.G. de la Wi-Fi Alliance, Kevin Robinson, a pu annoncer que le Wi-Fi 7 est « la première génération de Wi-Fi construite à partir de zéro », pour la bande 6 GHz, à savoir la bande sans-fil la plus rapide à l'heure actuelle. « Cette certification souligne notre engagement incessant à fournir une technologie de pointe qui redéfinit la façon dont les utilisateurs expérimentent le Wi-Fi, en offrant à la fois des vitesses plus rapides, mais aussi une efficacité améliorée et une fiabilité accrue permettant d'élargir les horizons de ce qui est possible avec le Wi-Fi », a pu compléter Kevin Robinson dans le communiqué de la Wi-Fi Alliance sur son propre site.