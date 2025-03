Un modem 5G plus transportable que nomade

Le Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE – oui, c’est son doux nom – est un routeur 5G portable équipé du Wi-Fi 6, conçu pour naviguer et streamer à pleine vitesse, chez vous comme en déplacement. Il suffit d’une prise électrique, d’une carte nano-SIM et d’un abonnement 5G pour profiter du débit de ce dernier et de le partager avec tous vos proches en Wi-Fi 6 ou en Gigabit Ethernet.

Dans sa communication, l’allemand insiste sur sa compacité de sorte qu’il pourrait aisément dans se glisser dans un sac et vous suivre dans tous vos déplacements, personnels comme professionnels. Avec des dimensions de 22,3 x 11,3 x 11,3 cm pour un poids de 945 grammes (+160g d'alimentation externe), on est quand même loin d’un routeur de poche type Netgear Nighthawk M6 Pro et plus proche d’un routeur transportable, certes élégant, mais qui ne se glisse pas dans une sacoche d'ordinateur.