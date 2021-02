Optimisez la connexion de vos objets connectés avec le kit devolo Mesh WiFi 2

Seul bémol, face au répéteur : un réseau Wi-Fi Wesh coûte plus cher et nécessite également l'installation de plusieurs appareils au domicile. Même s'ils n'atteignent pas la puissance et la stabilité d'une connexion filaire par Ethernet, le Wi-Fi Mesh offre toutefois un environnement stable pour les appareils mobiles. Esthétiquement, la plupart d'entre eux se présentent sous la forme de petits boitiers que l'on configure et gère entièrement via une application mobile.