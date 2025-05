Les opérateurs mobiles proposent aujourd'hui des forfaits plus que généreux, avec bien souvent 100 Go ou plus de données mobiles utilisables chaque mois. Ces enveloppes sont généralement supérieures à la consommation moyenne d'un utilisateur de smartphone. Plutôt que de « gâcher » ces gigaoctets de données, une start-up grenobloise du nom de DotDot a inventé un système plutôt ingénieux sur le papier qui permet de donner ou de vendre ses données mobiles en trop et de les partager en quelques secondes via un accessoire ou une application mobile.