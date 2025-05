Pendant longtemps, un test de vitesse suffisait à donner une idée du réseau. Mais ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Avec Orb, Doug Suttles et Jamie Steven proposent une nouvelle méthode d’analyse, bien plus complète. Les deux anciens responsables d’Ookla, à l’origine de Speedtest et Down Detector, ont développé une application capable de mesurer plusieurs critères qui influencent directement la qualité perçue de la connexion.

L’application calcule un score global à partir de trois éléments : la réactivité, la fiabilité et le débit. La réactivité se base sur l’analyse de la latence, de la gigue et de la perte de paquets. La fiabilité dépend de la stabilité de ces paramètres dans le temps. Quant au débit, il reste mesuré de façon classique. Chaque critère reçoit une note sur 100, et l’ensemble forme un indicateur unique. Si le score descend sous les 80, l’application vous signale que des problèmes peuvent gêner la navigation.

« Nous voulions un tableau de bord qui vous explique vraiment ce qui cloche, pas juste un chiffre brut », a déclaré Doug Suttles à TechCrunch. L’outil propose aussi des recommandations en fonction des résultats, à travers une interface alimentée par un LLM. L’objectif est d’aider l’utilisateur à comprendre ce qui affecte sa connexion, sans jargon technique.