Speedtest : l'app permet désormais de suivre l'utilisation des données par application

Un test en temps réel des applications utilisées



L'utilisation d'un VPN pose des questions sur la confidentialité des données



est une application quasi incontournable pour tester votre connexion filaire ou mobile où que vous vous trouviez. Le service proposé par Ookla offre une analyse complète et rapide de votreinternet, mais n'offrait jusqu'alors qu'une valeur globale.L'éditeur affine désormais les résultats en proposant une nouvelle option appelée. Une fois activée, elle active un VPN sur l'appareil qui permet d'enregistrer lesde données de chaque application connectée au réseau.L'option est consultable en temps réel et très pratique pour savoir instantanément si un logiciel tourne en arrière-plan et se réserve toute la connexion, par exemple un service de stockage de photos qui récupère tous vos clichés sans se soucier de votre forfait data.Le seul point noir de ce nouveau service est l'utilisation d'un. On pourrait imaginer qu'Ookla se serve de cette fonctionnalité pour récupérer dans le même temps des informations personnelles sur l'utilisateur, comme les applications les plus utilisées ou les services les plus sollicités.Ces informations peuvent être une mine d'or pour les annonceurs et les éditeurs. On se souvient notamment de Facebook avec Onavo , un VPN dont la mission était de réduire la consommation de données, mais qui était surtout utilisé par le réseau social pour en apprendre beaucoup plus sur ses abonnés.Si le service vous intéresse malgré tout, la mise à jour est en cours de déploiement sur Android depuis le Play Store