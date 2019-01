Facebook a secrètement payé des ados 20$ par mois pour accéder à leur téléphone

Une application VPN qui joue les infiltrés

Attirer de (très) jeunes utilisateurs

Facebook ne respecte pas les règles d'Apple

Après les innombrables scandales de 2018 semble bien décidé à repartir du bon pied en 2019 ! TechCrunch a en effet révélé une nouvelle affaire : l'entreprise disposerait d'un programme consistant à rémunérer faiblement des utilisateurs, dont des adolescents, poursur leur smartphone.L'histoire débute en 2014. À l'époque, Facebook rachète l'entreprise, pour 120 millions de dollars. Cette dernière développait unepermettant notamment de suivre sa consommation de données mobiles. Sauf que celle-ci envoyait également des informations à Facebook quant aux usages des utilisateurs. Des renseignements qui ont, par exemple, permis à l'entreprise de Mark Zuckerberg de déceler le potentiel de WhatsApp , pour finalement décider de son acquisition.Facebook avait alors décidé de promouvoir l'application Onavo Protect, dans le but de recevoir davantage d'informations. Mais en juin dernier, Apple a mis à jour sa politique en matière de collecte de données , ce qui rendit alors l'application VPN en infraction avec ces nouvelles conditions et entraîna sonMais Facebook a plus d'un tour dans son sac. L'entreprise a alors décidé de se passer du consentement d'Apple. Elle a lancé, à la même période, un programme baptisé, relatif à la collecte de données des utilisateurs. Il se traduit notamment par la mise à disposition d'une « nouvelle » application VPN,, qui n'est en réalité qu'une refonte d'Onavo Protect.Et pour contourner l'App Store, la société a choisi de faire appel à trois services de: BetaBound, uTest et Applause. Ces derniers ont alors fait la promotion du programme, notamment sur Instagram et Snapchat, sans mentionner le nom de Facebook. Sont ciblés les, en demandant une autorisation parentale pour les mineurs.Les utilisateurs inscrits sont invités à télécharger l'application Facebook Research depuis une URL appartenant à l'entreprise. Ils doivent également installer un, permettant de s'affranchir de l'approbation d'Apple et d'accorder. Une procédure permet à l'application de tourner en arrière-plan et de communiquer à Facebook, entre autres, les messages privés envoyés dans les applications, y compris les photos et vidéos, les mails, les sites consultés ou les recherches effectuées. Le tout en échange deFinalement, où est le problème ? Après tout, le programme indique les données qui seront collectées (mais sans rentrer dans le détail) et un porte-parole de Facebook a assuré que ces informations n'étaient pas partagées avec d'autres acteurs. Il a également réfuté le terme d' « espionnage », arguant que les utilisateurs du programme étaient tous prévenus.Cependant, on peut premièrement questionner l'aspect moral de la démarche. Payer de jeunes adolescentspour avoir accès à toutes leurs données en ligne ne va certainement pas aider Facebook à redorer son image. Même si le réseau social insiste sur l'obligation de recevoir le consentement des parents et sur la faible proportion d'ados dans le panel.Deuxièmement, au-delà de cette considération philosophique, l'application Research constitue tout simplement une. En effet, la société de Tim Cook autorise le système de téléchargement externe d'une application, couplé à l'installation d'un certificat, mais uniquement pour une distribution réservée aux employés d'une entreprise (à des fins de test ou de développement). Il est donc formellement interdit d'inciter des utilisateurs à y recourir.D'ailleurs, quelques heures après la publication de l'article sur TechCrunch, Facebook a finalement décidé de. Doit-on y voir un aveu ou une prise de conscience ? En revanche, pour l'heure, aucune décision n'aurait été prise pour son équivalent sur Android, qui permet toujours d'envoyer de nombreuses informations à Facebook.