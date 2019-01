Google et Facebook ont dépensé près de 34 millions de dollars en lobbying en 2018

Google, Facebook et Microsoft ont dépensé plus en 2018

Google discute de législation, Facebook de vote

Ledeets'est opéré auprès du Congrès, des agences fédérales américaines mais aussi de la Maison-Blanche. Les parlementaires et l'administration Trump ont imposé de nouvelles réglementations en matière de politique antitrust et de protection de la vie privée, de façon à pouvoir réduire l'impact des géants du numérique (Amazon, Google, Facebook).Dans un rapport déposé au Congrès américain, la filiale du groupe Alphabet, Google, a révélé mardi 22 janvier avoir dépensé(soit 18,66 millions d'euros) en lobbying politique, rien que pour l'année 2018. Un record. Le précédent remontant à 2012, année de la réélection de Barack Obama à la présidence du pays, et où la firme de Moutain View avait dépensé 18,22 millions de dollars.Facebook a de son côté déboursé(11,10 millions d'euros) l'an passé, contre 11,51 millions de dollars en 2017.frôle la barre des 10 millions de dollars de dépenses en 2018 (9,52 millions de dollars, soit 8,38 millions d'euros),Google a notamment révélé avoir discuté, au cours du dernier trimestre, de la technologie de recherche, de la réforme de la justice pénale et de la réforme fiscale internationale avec les régulateurs américains. La firme de Moutain View a par ailleurs réfuté les accusations selon lesquelles elle étoufferait la concurrence sur son moteur de recherche, et soutenu l'idée d'une réglementation nationale sur la protection de la vie privée.Facebook a évoqué l'intégrité électorale avec les régulateurs. Le dossier déposé au Congrès indique que la société de Mark Zuckerberg a fait pression sur la Federal Trade Commission (FTC), qui enquête actuellement sur les agissements de Facebook en matière de sécurité des données.