Pourriez-vous être dupé par du phishing ? Google vous propose de tester votre crédulité

Tout le monde joue avec le phishing

Apprendre à reconnaître les mails frauduleux

Source : Daily Mail

Leest l'une des cyberattaques les plus courantes. Seriez-vous du genre à faire partie des victimes ? Vous êtes sûr(e) ? Faites le test !En effet,, l'incubateur technologique de Google, a développé un petit quizz sur le phishing . Il consiste en une série de huit questions, présentant à chaque fois un mail susceptible d'être reçu par un utilisateur. Pour chacun de ces messages, vous devrez déterminer s'il s'agit de « Phishing » ou s'il est « Legitimate » (fiable).Ensuite, que vous ayez donné la bonne réponse ou non, le jeu vous indiquera les raisons pour lesquelles le mail devait être considéré comme frauduleux ou non. D'après Jigsaw, les méthodes ainsi mises en évidence s'appuient sur d'authentiques tentatives de phishing, faisant appel aux dernières techniques utilisées par les pirates.Si vous avez l'habitude d'être particulièrement vigilant(e) à l'ouverture d'un mail, il ne vous sera certainement pas difficile d'obtenir un bon score, voire la note de 8/8. Mais l'enjeu du quizz ne se réduit pas à flatter votre ego.Car avec cette initiative, Google souhaite éduquer ses utilisateurs en leur apprenant les bons réflexes à adopter. Comme le prouvent certaines subtilités du questionnaire, les hackers ont désormais recours à des techniques de plus en plus élaborées pour récupérer vos identifiants ou installer un malware sur votre machine. L'entreprise souhaite donc inciter à la plus grande prudence concernant les mails.