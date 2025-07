Entre messages piégés, fausses alertes Windows et appels frauduleux, les escroqueries au faux support technique continuent de circuler. En France, les pertes s'accumulent et les méthodes deviennent plus agressives. Pour tenter d’enrayer cette arnaque devenue l’une des plus signalées, Microsoft, Cybermalveillance.gouv.fr et le Parquet de Paris coordonnent désormais leurs actions. Prévention, accompagnement des victimes et meilleure prise en charge des plaintes chacun joue sa partition.