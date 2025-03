Parisien_Entraide

En fait cette alerte est assez localisée et ne vise que 2 ou 3 sites

Déjà sans programmes malveillants ces sites de conversions « gratuits » sont à éviter par nature. Il suffit de lire la policy où on s’aperçoit qu’ils ont un droit de vie et de mort sur les données que l’on soumet

Ensuite pour les infections c’est le grand classique avec les macros, le javascript, etc que l’on retrouve dans le phishing

Les doubles extensions c’est plus rare car lié au phishing, idem avec du WinRar ou7zip, bien que nombre de gens n’ont pas mis à jour ces programmes (Faille WinRar antérieure à la version 6.23 par ex) du fait qu’il n’y a pas de module de maj automatique/programmée sans compter qu’une majorité utilise d’anciennes version crackées

Du reste il est facile de se protéger de ces scripts, et ce gratuitement et sans antivirus, sans connaissances spécifiques

Je ne vais pas donner le lien du toujours meme site et forum sinon je vais me faire ban