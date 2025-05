Laurent_Marandet

Les victimes ne sont pas toujours très futées: un de mes clients (patron d’une importante société) avait très peur de payer avec sa carte bancaire des ordinateurs sur le site de DELL et me demandait de les acheter à sa place (moyennant bien entendu un surcoût non négligeable) mais, par contre, allait faire le plein d’essence dans un station-service de Clichy La Garenne où l’employé prend la carte bancaire du client, note discrètement le cryptogramme du verso et les passe dans un skimmer pour que ses complices puissent la clôner ultérieurement…

Le même client refusait de faire des virements et payait tout par chèques jusqu’à ce que le Covid le force à passer aux virements.