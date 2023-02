La fraude au virement a-t-elle touché votre employeur ou votre entreprise ? Parce qu'on parle ici d'un vrai fléau...

Ces fraudes ont un réel impact financier pour les victimes. Au travers des résultats, on estime que 71 % des attaques portent sur des sommes inférieures à 100 000 euros, et qu'elles visent essentiellement des entreprises de moins de 5 000 employés. « La majorité des fraudes se concentre sur des sommes comprises entre 50 000 et 100 000 euros », explique l'étude, à hauteur de 26 %. Les structures plus importantes (plus de 5 000 employés) ne pèsent que pour 14 % des fraudes seulement. Mais lorsqu'elles font mouche, ces dernières dépassent les 300 000 euros en moyenne.