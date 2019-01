Directive Copyright : Google réitère sa menace de supprimer Google Actu en Europe

L'article 11 pourrait pousser Google à sacrifier son agrégateur

Même en cas d'adoption de la directive, l'UE pourrait procéder à des aménagements

En Espagne, où Google Actualités n'est plus, les avis sont partagés

La réforme sur levoulue par (une partie) de l'ne passe vraiment pas chez. Le géant du Web compte examiner attentivement les dispositions de lade l'Union européenne avant de décider de purement et simplement retirer, ou non, son agrégateur de news, Google Actualités, en Europe.Si l'article 13 de la directive copyright dérange essentiellement YouTube (propriété de Google), qui devrait alors négocier des accords avec les titulaires de droits d'auteur et supprimer les contenus pour lesquels il n'y aurait pas d'accord de licence entre le créateur et la plateforme vidéo,, lui, embête fortement Google pour sa branche actu.Le texte adopté par le Parlement de l'Union européenne, mais qui ne fait pas encore l'objet d'un accord global entre les États membres et les institutions de la zone à cause d' une annulation de dernière minute du fameux « trilogue », menace l'avenir de Google Actualités en Europe.(mais aussi les autres plateformes comme Facebook ou Apple)sur son service.Jennifer Bernal, responsable des politiques publiques de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, indique à Bloomberg que «», et qu'«», ajoute-t-elle.L'avenir den'est pas encore scellé. Selon un responsable de l'UE, qui a tenu à conserver l'anonymat, les législateurs européens ne sontqui apparaissent sur Google Actualités.Le retrait de Google Actualités aurait-il de fâcheuses conséquences pour Google ? Pas d'impact financier direct en tout cas, puisque l'agrégateur ne rapporterait pas d'argent à la firme de Moutain View. En revanche, les nouvelles qui s'y trouvent incitent mécaniquement les utilisateurs mobiles à revenir sur le moteur de recherche qui, lui, génère des revenus publicitaires grâce aux requêtes.Certains petits éditeurs pourraient peut-être souffrir du retrait du service. En Espagne, où Google Actualités a fermé depuis 2014 après l'adoption d'une loi semblable à l'article 11 de la directive copyright, les petits éditeurs auraient perdu environ 13 % de leur trafic, selon une étude de l'Association espagnole des éditeurs de publications périodiques, publiée en 2017. D'autres éditeurs affirment, eux, que le retrait den'a pas eu d'impact significatif sur leurs visites.