Facebook a utilisé le VPN Onavo pour surveiller WhatsApp avant de l'acheter

Un VPN aspirateur de données pour Facebook

Les analyses d'utilisation ont été déterminantes dans l'achat de WhatsApp

L'année 2018 vit ses derniers jours, mais n'a pas fini de nous révéler tous les secrets deDes documents mis en ligne par le Parlement britannique avaient déjà montré queet ses équipes avaient donné à certaines entreprises « amies » des accès illimités aux données de leurs utilisateurs et de leurs proches.Cette fois, c'est le fonctionnement de l'application VPNqui est mis en lumière. Ce logiciel a été, durant des années, un moyen de collecter de nombreuses, comme la quantité de data utilisée, le nom de l'opérateur ou encore le numéro de version iOS ou Android, ainsi que le rappelle le site iGeneration . Les pratiques d'Onavo ont toujours été: Apple a exigé et obtenu le retrait de l'application mobile durant l'été 2018.On apprend, via ces documents confidentiels, que Facebook a également utilisé Onavo afin de surveiller les connexions de ses utilisateurs sur lesinstantanées, et notamment. Un graphique «» montre que le nombre de messages envoyés par jour entre 2010 et 2013 s'élevait à 8,2 milliards par jour, contre 3,5 milliards pour la version mobile de Facebook Messenger. Les données montraient également que le temps passé par les utilisateurs d'iPhone sur WhatsApp était quasimentque sur la messagerie Facebook.C'est sur ces estimations recueillies par le VPN que le réseau social a précipité sa décisionson concurrent direct. En 2014, Facebook annonçait l'pour un montant record de 19 milliards de dollars. Une décision largement incomprise à l'époque, la start-up ne dégageant quasiment aucun revenu. Bien lui en a pris puisque, aujourd'hui, Facebook est un leader incontesté de la messagerie instantanée et monétise progressivement son audience avec de la publicité ciblée , diffusée dans le logiciel.