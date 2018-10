Tim Cook : "d'arrêtez de croire" les entreprises qui exigent vos données

Apple s'érige en défenseur des données personnelles sur le web

Apple sommé de s'expliquer sur ses actions en Chine et sur ses plateformes

Dans un entretien accordé au site, le PDG d'Appleest revenu sur le sujet desutilisées par les plus grosses sociétés de technologie. S'il ne nomme aucune entreprise directement, il déclare queDerrière ces propos, c'est bien évidemmentetque Tim Cook vise. On se souvient notamment qu'Apple, lors de la présentation de ces nouveaux systèmes d'exploitation en juin dernier, avait présenté des outils de protection contre le suivi publicitaire qui ciblaient directement les outils de tracking de Facebook.Apple s'érige depuis des années comme défenseur de la vie privée, et affirme collecter le moins d'informations possible sur ses utilisateurs. Tim Cook considère les données personnelles commeIl ajoute à ce propos :Malgré ces paroles pleines de bonne volonté, Apple a été attaqué après l'annonce de l'ouverture d'un data-center en Chine permettant le stockage des données iCloud des utilisateurs du pays. Certains politiciens américains s'étaient en effet inquiétés de voir Apple laisser les autorités chinoises accéder aux informations sensibles si elles le voulaient. Tim Cook avait répondu de manière très claire en indiquant que ces données, comme toutes les autres, seraient chiffrées - donc théoriquement inaccessibles.Enfin, Tim Cook est revenu également sur le retrait du podcast et des applications du bloggeur conservateur et conspirationniste Alex Jones de ses plateformes. Apple avait réagi après les annonces de Google ou Facebook de retirer ces contenus jugés inappropriés. Le patron d'Apple a balayé ces remarques en indiquant qu'Appleet que la société souhaitait refléter toutes les sensibilités politiques et d'opinion, avec toutefois un contrôle manuel pour détecter et agir sur les contenus litigieux, comme ceux d'Alex Jones.