Sur la fibre et le cuivre, Bouygues Telecom est le meilleur opérateur internet, mais Free et Orange ne sont pas si loin !

Derrière, on retrouve un Free très en forme, avec des moyennes de 327,87 Mbit/s en descendant ; 213,70 Mbit/s en montant et 18,58 ms en latence. Si tous les opérateurs sont en croissance, Orange et SFR n'ont pas pu suffisamment rattraper leur retard et se mêler à la lutte. Ils sont bien plus loin.