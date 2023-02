Wi-Fi à la maison : qui est le roi des débits (selon nPerf) ?

Après les débits de l'Internet fixe, qui avaient sacré Free comme l'opérateur le plus rapide sur les réseaux fixes toutes technologies confondues et fibre optique, nPerf a publié vendredi son baromètre des meilleures performances globales en Wi-Fi sur l'année 2022. Et cette fois, c'est Bouygues Telecom qui ressort victorieux, en s'imposant sur tous les compartiments mesurés.